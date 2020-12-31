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Общество

С 2021 года можно зарегистрировать ранее возникшее право собственности бесплатно

31.12.2020 18:43|ПсковКомментариев: 0

Управление Росреестра по Псковской области сообщило о внесении изменений в некоторые законодательные акты. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении, 19 декабря 2020 вступил силу Федеральный закон от 08.12.2020 №404-ФЗ «О внесении изменений в статью 70 Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости» и статью 16 Федерального закона «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

В связи с этим с указанного числа и до 01.03.2026 будет действовать упрощенный порядок оформления прав граждан на жилые или садовые дома, построенные на земельных участках, предназначенных как для ведения гражданами садоводства, так и для индивидуального жилищного строительства или для ведения личного подсобного хозяйства.

Оформление прав на такие объекты недвижимого имущества будет осуществляться при наличии права на земельный участок, на основании технического плана и декларации, составленной правообладателем. Уведомление о планируемом строительстве и его окончании не требуется.

Таким образом, с 19.12.2020 за оформлением прав на жилые или садовые дома на земельных участках, предназначенных для индивидуального жилищного строительства или для ведения личного подсобного хозяйства, вновь будут обращаться не уполномоченные государственные или муниципальные органы посредством представления соответствующих заявлений в электронном виде, а граждане – посредством личного обращения через МФЦ.

С 1 января 2021 вступают в силу отдельные положения Федерального закона от 23.11.2020 №374-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», касающиеся взимания государственной пошлины за государственную регистрацию прав.

Довольно часто звучит вопрос о том, а надо ли регистрировать ранее возникшее право в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН), ведь оно признается юридически действительным?

В случае если право было зарегистрировано до 31.01.1998, то в записях ЕГРН отметки о его регистрации нет. До этой даты права на недвижимость регистрировали различные организации, такие как органы технической инвентаризации (БТИ), органы местного самоуправления.

Зарегистрировать ранее возникшее право в ЕГРН – значит защитить свое имущество и теперь это можно будет сделать бесплатно.

С 1 января 2021 года государственная пошлина за регистрацию ранее возникшего права не потребуется.

На сегодняшний день, по данным Управления в ЕГРН у 334 тысяч объектов недвижимости отсутствуют сведения о правообладателях, из которых большую часть составляют земельные участки – 211 тысяч объектов и здания 65 тысяч объектов.

Теги: #недвижимость #недвижимость и закон
Источник: Псковская Лента Новостей
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