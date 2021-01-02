Общество

Горячее питание великолукским медикам доставляют городские депутаты

Волонтеры «Единой России» ежедневно доставляют медицинским работникам горячие обеды. В этом году партия не ушла на каникулы, а наоборот усилила свою деятельность и продолжает помогать врачам, работающим в «красной зоне», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения «Единой России».

Уже несколько недель партийцы привозят горячее питание медикам, которые круглосуточно борются с коронавирусом и спасают десятки человеческих жизней.

В Великих Луках ежедневно горячее питание получают 126 сотрудников трех медицинских учреждений: ковид-центра, поста скорой помощи и межрайоннной больницы. Горячие обеды медикам Великих Лук доставляют депутаты городской Думы. В частности, депутаты Михаил Шмырев и Дмитрий Кравченко помогают в разгрузке горячих обедов.

«Сейчас, в условиях пандемии на плечи врачей легла огромная нагрузка, их работа бесценна и очень важна. Это малое, что мы можем сделать для них. Надеюсь, в новом году мы победим коронавирус и преодолеем все трудности», - отметил Михаил Шмырев.

«Наши врачи ежедневно и самоотверженно заботятся о здоровье людей, занимаются лечением и диагностикой коронавирусной инфекции. Каждый день они получают горячее сбалансированное питание, которое так необходимо для здоровья и энергетического тонуса. От всего депутатского корпуса выражаем им благодарность за их нелегкий труд. Их работа бесценна и очень важна. Только так вместе, единой командой, мы преодолеем трудности», - подчеркнул Дмитрий Кравченко.