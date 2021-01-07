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Общество

Более 1000 жителей Псковской области решили начать 2021 год с поиска новой работы

07.01.2021 09:00|ПсковКомментариев: 0

В первые дни 2021 года (с 1 по 7 января включительно) свои резюме на сайте hh.ru опубликовали и обновили порядка 1100 тысяч жителей Псковской области. Как выяснили аналитики HeadHunter, чаще всего в этот период соискатели размещали резюме в профессиональных сферах «Продажи», «Начало карьеры», «Административный персонал», «Транспорт и логистика», «Бухгалтерия» и «Производство», «ИТ, телеком».

Распределение «новогодних» резюме отражает самые популярные профессиональные сферы в регионе. Так, «Продажи» уже несколько лет лидируют по востребованности среди соискателей и работодателей.

Среди тех жителей Псковской области, которые решили сменить работу в начале года, 51% - мужчины. Каждый второй соискатель имеет больше шести лет опыта. Что касается возраста, то в 49% случаев это люди от 30 до 40 лет. Почти 7% соискателей, опубликовавших или обновивших резюме в первые дни января, старше 50 лет.

«Наши исследования показывают, что в 2021 году сохранится высокий спрос на рабочий персонал, на производственные и на ИТ-специальности, а также на менеджеров по продажам. Поэтому тем, кто планирует в наступившем году сменить работу, стоит подумать об этих направлениях. При поиске важно понимать также, что из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, поиск работы по ряду специальностей может быть более длинным по времени, и если есть потребность в новой работе или мысли сменить уже имеющуюся, то лучше начинать поиск вакансий как можно раньше. Также немаловажны дополнительные навыки (прохождение различных курсов и тематических вебинаров) для повышения конкурентоспособности соискателя», - отмечает руководитель пресс-службы hh.ru Северо-Запад Мария Бузунова.

Теги: #работа #трудоустройство
Источник: Псковская Лента Новостей
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