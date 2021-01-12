Общество

Бесплатную психологическую помощь оказывают онкопациентам в Пскове

АНО «Служба психологической помощи населению "Дорога жизни"» приглашает 15, 22 и 29 января на встречи группы поддержки тех, кто столкнулся с онкологическим диагнозом и находится на лечении. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в службе психологической помощи.

С 2018 года организация сотрудничает с областным онкологическим диспансером и занимается оказанием профессиональной психологической помощи по данному направлению.

За время работы организации «Дорога жизни» более 150 человек получили психологическую помощь и поддержку, оказавшись в трудной жизненной ситуации онкозаболевания. Служба помогает не только пациентам, но и их родственникам.

Как пояснили психологи-авторы проекта «Дорога жизни» Ольга Есева и Елена Григорьева, трудная жизненная ситуация не заканчивается одним днем и «нужно будет пройти путь лечения, который займет время и силы».

Для записи необходимо позвонить по телефону +7 (900) 999-09-31.

Проект «Круг поддержки» одобрен и реализуется с использованием гранта президента России, предоставленного Фондом президентских грантов.