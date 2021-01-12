Общество

Уроженка Невеля рассказала, как помогала местной поликлинике в период пандемии

Добровольцы псковского волонтерского центра «Единой России» помогают поликлиникам, где медицинский персонал сейчас испытывает колоссальные нагрузки. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии, студентка Педиатрического университета Санкт-Петербурга Дарья Сабурова во время пандемии оказывает помощь сотрудникам невельской поликлиники.

«В конце первого курса началось дистанционное обучение, и я уехала домой, в Невель. В ноябре поступило предложение помочь в поликлинике, и я с радостью приняла его. Я заносила информацию о больных коронавирусом и контактных в таблицы, а также редактировала их, помогала в сортировке результатов тестов и звонила людям, сообщая эти результаты, узнавала про самочувствие больных и давала инструкцию действий, если тест положительный», - рассказала Дарья Сабурова.

По словам волонтера, в такой тяжёлый период любая помощь очень важна.

«Даже такая, казалось бы, нетрудная работа за компьютером или работа с сортировкой тестов, занимает очень много времени, а у медицинских работников его не так много. Без помощи волонтеров им приходится сложнее», - пояснила студентка.

Кроме того, девушка раздавала защитные маски жителям Невеля, которые предоставил партийный волонтерский центр.

Напомним, добровольцы волонтерского центра партии все новогодние праздники помогали псковичам. Волонтеры дежурили в городской поликлинике в колл-центре, а так же занимались доставкой врачей по вызовам. Активное участие в дежурствах принимали члены местного политсовета, депутаты фракции «Единой России» в Псковской городской Думе, члены партии, сторонники и активисты волонтерского центра.