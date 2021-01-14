Общество

Свыше 270 человек заразились COVID-19 в Псковской области за сутки

274 человека заразились коронавирусом в Псковской области за сутки, а за все время с начала пандемии – 26 757. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

Согласно опубликованным главой региона данным, в области за сутки от COVID-19 избавились 327 пациентов, всего за весь период – 14 308.

«Два очага сняты с учета Роспотребнадзора: Порховский РЭС филиала электросетевой компании и Первомайский психоневрологический интернат», - отметил губернатор.

Число летальных исходов за стуки увеличилось до 108 (+1 человек). Всего в регионе провели 228 865 тестов на коронавирус, за сутки – 1600.