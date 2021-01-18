Общество

Дарья Козьякова рассказала о проблеме с баллонным газом в Себежском районе

Депутат Псковского областного Собрания Дарья Козьякова в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) рассказала о проблеме снабжения жителей Себежского района газом в баллонах.

«У нас изменилось законодательство по предоставлению сжиженного газа в баллонах населению, - пояснила он. - Получилось так, что, если раньше логистику компенсировал бюджет государства, то с 1 января 2020 года антимонопольная служба решила, что это ущемляет права и делает предоставление данной услуги неконкурентоспособной. В результате баллонный газ из нашего обычного "Пропана" на местах перешел под областные сети, что послужило причиной роста в два раза ценника на газ, привело к отсутствию возможности приобрести баллон самому». Население, по ее словам, этим фактом «крайне недовольно».

Также Дарья Козьякова не обошла стороной проблемы в здравоохранении. «У нас же нет кадрового распределения с образовательных учреждениях. На мой взгляд, его очень не хватает», - добавила она.