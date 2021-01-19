Общество

Общественный пресс-центр ПЛН: Принята стратегия развития Пскова до 2030 года - что дальше?

В среду, 20 января, в 11:00 общественный пресс-центр Псковской Ленты Новостей проведет пресс-конференцию, посвященную стратегии развития Пскова до 2030 года.

Стратегия развития Пскова до 2030 года - это основополагающий документ, на основе которого будет развиваться жизнь города следующее десятилетие. Документ разрабатывается по заказу администрации Пскова Российской академией народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), а 25 декабря его утвердили депутаты Псковской городской Думы.

Что дальше? Даже некоторые муниципальные парламентарии высказали опасения, что Стратегия – это формальный документ, который так и пролежит в кабинетах чиновников до 2030 года, пока не придет срок писать новую.

Есть ли в ней четкая идея, миссия или только общие слова? Существуют ли внятные механизмы реализации и контроля исполнения Стратегии развития Пскова? Что требует доработки в этом документе? Как будут вовлекаться широкие слои населения в реализацию Стратегии, что неоднократно декларировалось? Как будет вовлечен в процесс псковский бизнес?

Как в принципе можно реализовать потенциал областного центра, который не может похвастаться развитой промышленностью, залежами полезных ископаемых и туристический потенциал которого все никак не приносит «золотых гор»?

Об этом мы поговорим со спикерами пресс-конференции:

• заместителем главы администрации Пскова Павлом Волковым

• председателем комитета социально-экономического развития администрации Пскова Марком Степаненковым

• директором проекта Северо-Западного института управления РАНХиГС Сергеем Ковалевым

Дата проведения: 20 января. Начало в 11:00.

Журналисты смогут принять участие в мероприятии в дистанционном формате. Видеотрансляция пресс-конференции будет организована на YouTube-канале Псковской Ленты Новостей.

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