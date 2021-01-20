Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
История развития, качества и новых технологий
Знак качества фабрики обуви Nordman
счет за воду - оплати задолженность без пени
Телефон прямого эфира 56-73-72
Жить и строить нацпроекты помогают
безопасность - дело каждого
елка желаний - мечты сбываются
Соглашение о сотрудничестве
 
 
 
ещё Общество 20.01.2021 11:200 132 человека заразились коронавирусом в Псковской области за сутки 20.01.2021 11:200 132 человека заразились коронавирусом в Псковской области за сутки 20.01.2021 11:180 Стратегию развития Пскова сделают максимально доступной для восприятия 20.01.2021 11:150 Число летальных исходов от COVID-19 в Псковской области возросло до 115 20.01.2021 11:030 Более 1200 человек приняли участие в крещенских купаниях в Псковской области 20.01.2021 11:020 Суд подтвердил отказ в приватизации служебной квартиры бывшему замгубернатора
 
 
 
Самое популярное 17.01.2021 12:595 Гидрометцентр предупредил об аномальном холоде в Псковской области 19.01.2021 15:282 Руководитель Псковпассажиравтотранса нашел недостатки в новых автобусах 19.01.2021 15:592 Минздрав изменил сроки вакцинации для переболевших коронавирусом 19.01.2021 07:460 Крещенские купания в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ 18.01.2021 15:392 В Пскове задержан адвокат по подозрению в убийстве мужчины
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Стратегию развития Пскова сделают максимально доступной для восприятия

20.01.2021 11:18|ПсковКомментариев: 0

В течение года стратегию развития Пскова до 2030 года сделают максимально прозрачной и доступной для восприятия. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил на онлайн-брифинге 20 января заместитель главы администрации Пскова Павел Волков.

Он напомнил, что стратегию развития города Пскова до 2030 года разработал Северо-Западный институт управления РАНХиГС по заказу администрации города. Ранее в целях ее разработки была создана рабочая группа. Документ рассматривался на публичных слушаниях. Подготовка стратегии обошлась городу в 4,8 млн рублей.

Стратегия развития Пскова до 2030 года утверждена на сессии Псковской городской Думы 25 декабря 2020 года. 

«Может, не все документ прочитали, но все равно осталось ощущение, что это очень академический документ, который не всем понятен, и кажется, что в нем описаны очевидные вещи из разряда "небо синее", "трава зеленая", которые и так все знают, хотя без этого тоже никак не обойтись», - сказал Павел Волков. В связи с этим, по его словам, в течение года совместной работы с РАНХиГС в документ будут вноситься изменения.

«Мы обсуждали с заказчиком, что этому документу надо придавать максимально публичный характер. 300 страниц прочитают не многие, но есть и короткая версия стратегии на 20 страницах», - пояснил он.

По словам Павла Волкова, стратегия не должна оставаться кабинетным документом. «Нам кабинетный документ не нужен. Нам нужен документ, который будет всем понятен: чиновникам, депутатам. Также хотим вовлечь в понимание стратегии бизнес и население в целом», - подчеркнул замглавы администрации.

Также Павел Волков выразил желание провести опрос среди горожан по вопросу «Какова миссия города Пскова?».

Теги: #псков #стратегия Пскова 2030
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Отразится ли задержание оппозиционера Алексея Навального на общественно-политической жизни России?
В опросе приняло участие 476 человек
20.01.2021, 11:200 132 человека заразились коронавирусом в Псковской области за сутки 20.01.2021, 11:180 Стратегию развития Пскова сделают максимально доступной для восприятия 20.01.2021, 11:150 Число летальных исходов от COVID-19 в Псковской области возросло до 115 20.01.2021, 11:110 В Минздрав поступили документы для регистрации третьей вакцины от коронавируса
20.01.2021, 11:030 Более 1200 человек приняли участие в крещенских купаниях в Псковской области 20.01.2021, 11:020 Суд подтвердил отказ в приватизации служебной квартиры бывшему замгубернатора 20.01.2021, 11:020 Началась видеотрансляция пресс-конференции о стратегии развития Пскова до 2030 года 20.01.2021, 10:520 Псковичка попалась на краже коньяка и банки кофе из магазина
20.01.2021, 10:500 «Справедливая Россия» объединится с партиями «За правду» и «Патриоты России» перед выборами в Госдуму 20.01.2021, 10:340 «Особое мнение» по поводу громких дел УФАС выскажет Ольга Милонаец 20.01.2021, 10:310 Банк «Открытие» внедрил передовое решение для защиты от финансового мошенничества 20.01.2021, 10:262 Исторический парк создают в Псковской области
20.01.2021, 10:240 На средства «дорожного» нацпроекта приведут в порядок 10,5 км дороги Дубровка - Дедовичи 20.01.2021, 10:170 Две псковички удостоены звания «Душа земли Псковской» 20.01.2021, 10:150 «Гайд-парк»: Псковский омбудсмен Дмитрий Шахов об ограничении прав граждан в связи с пандемией COVID-19 20.01.2021, 10:000 Двух белорусов будут судить за организацию незаконной миграции в Псковской области
20.01.2021, 09:501 В Пскове не так, как во Франции 20.01.2021, 09:460 Два автомобиля столкнулись на улице Ипподромной в Пскове 20.01.2021, 09:440 СберИндекс: расходы на услуги приблизились к максимуму после первой волны COVID-19 20.01.2021, 09:400 Псковичу грозит до 15 лет тюрьмы за призывы к самоубийству
20.01.2021, 09:300 Британский штамм коронавируса обнаружили в 60 странах 20.01.2021, 09:200 От храмов - людям: как Псковская епархия помогает региону в борьбе с коронавирусом 20.01.2021, 09:002 ПЛН-ТВ: Отразится ли задержание Навального на общественно-политической жизни? 20.01.2021, 08:550 Порхович поджег свой диван сигаретой
20.01.2021, 08:440 Большинство россиян выступают против введения COVID-паспортов 20.01.2021, 08:290 Ледяные дожди ожидаются в Псковской области 21 января 20.01.2021, 08:150 Большинство россиян недовольны своей текущей зарплатой 20.01.2021, 08:040 В России стартовала маркировка молочной продукции
20.01.2021, 07:500 Более половины россиян заявили о вине банков в мошенничестве по картам 20.01.2021, 07:340 ВОЗ сообщила о рекордном росте числа умерших из-за COVID-19 за неделю 20.01.2021, 07:170 Аналитики спрогнозировали подорожание ноутбуков 20.01.2021, 07:060 Роспотребнадзор предупредил о скорой активизации тараканов
20.01.2021, 00:120 Названы регионы России с самой большой смертностью от COVID-19 19.01.2021, 23:530 Продажи обогревателей в России выросли на 160% 19.01.2021, 23:390 Малафеев госпитализирован с большим поражением легких 19.01.2021, 23:221 Кустурица захотел привиться «Спутником V»
19.01.2021, 23:000 Как защитить свою электронную подпись, рассказали в псковской Кадастровой палате 19.01.2021, 22:480 В России разработан законопроект об ужесточении правил суррогатного материнства 19.01.2021, 22:360 Минпромторг предложил повысить ставку утильсбора на легковые машины и грузовики 19.01.2021, 22:240 Число зараженных коронавирусом в мире приближается к 100 миллионам человек
19.01.2021, 22:130 Инспекция труда Псковской области напомнила о гарантиях при прохождении диспансеризации 19.01.2021, 22:000 КУГИ предлагает арендовать участок для садоводства в Палкинском районе 19.01.2021, 21:420 Реализацию региональных проектов обсудили в администрации Псковской области 19.01.2021, 21:270 Псковский боксер Артур Акавов готовится к бою в США
19.01.2021, 21:043 Впервые после долгой паузы в Псковском театре прошел спектакль. ФОТО 19.01.2021, 20:361 Массовые заявки на вакцинацию от COVID-19 принимаются в Псковской области 19.01.2021, 20:270 Законопроект об ограничениях суррогатного материнства разработали в России 19.01.2021, 20:050 Новый ангиограф ввели в работу в Великолукской межрайонной больнице
19.01.2021, 19:541 ГИБДД Псковской области проводит фоточеллендж 19.01.2021, 19:350 25000 военнослужащих ВДВ окунулись в купелях в крещенскую ночь 19.01.2021, 19:180 Волонтеры подарили микроволновку сотрудникам скорой помощи Печорского района 19.01.2021, 19:060 В Псковской области заболеваемость ОРВИ и гриппом снизилась на 14,9%
19.01.2021, 18:5410 По сути, это неправда - Песков о «дворце Путина» 19.01.2021, 18:490 В Пскове начала работу выставка «Заповедная весна в Полистовье» 19.01.2021, 18:310 Островичка лишилась крупной суммы при попытке предотвратить «незаконное оформление кредита» 19.01.2021, 18:190 Около 80 иностранцев задержано в Псковской области на выходных за попытку незаконно пересечь границу
19.01.2021, 17:580 Псковичам предлагают поучаствовать в акции «Музейное селфи» 19.01.2021, 17:491 Великолукский кинотеатр показывал боевики уже в 20-х годах прошлого столетия 19.01.2021, 17:410 Игорь Савицкий раскрыл секрет успеха технопарков 19.01.2021, 17:330 Более 16 тысяч раз проверили владельцев оружия в Псковской области
19.01.2021, 17:220 Полицейские ищут худощавого великолучанина в клетчатой рубашке 19.01.2021, 17:166 Юрий Киргинцев рассказал, почему автобусы не ездят по расписанию 19.01.2021, 17:080 Псковичам напомнили о начислении пени за неуплату налогов 19.01.2021, 17:0414 Реплика Донецкого: Почему Навальный не Мандела
19.01.2021, 17:003 Жириновский считает, что мог бы стать президентом Украины 19.01.2021, 16:590 В облздраве назвали противопоказания к вакцинации от COVID-19 19.01.2021, 16:501 В Псковпассажиравтотрансе назвали рентабельную цену за проезд в автобусе 19.01.2021, 16:400 Тело рыбака обнаружено на льду Теплого озера в Гдовском районе
19.01.2021, 16:330 Общественный пресс-центр ПЛН: Принята стратегия развития Пскова до 2030 года - что дальше? 19.01.2021, 16:223 Справиться с COVID-19 можно на год быстрее при повсеместной вакцинации - Игорь Савицкий 19.01.2021, 16:090 20-градусный мороз ожидается ночью в Псковской области 19.01.2021, 16:060 Базу хранения старых автобусов создают в Острове
19.01.2021, 16:011 «Гонки по вертикали»: кейс Навального, КПРФ на распутье и «битва за МСУ-2021» 19.01.2021, 15:592 Минздрав изменил сроки вакцинации для переболевших коронавирусом 19.01.2021, 15:5610 Лидер КПРФ увидел у Навального лишь попытки организации «майдана» в России 19.01.2021, 15:510 Завод «Титан-Полимер» продолжает набор сотрудников
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.