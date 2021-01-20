Общество

Стратегию развития Пскова сделают максимально доступной для восприятия

В течение года стратегию развития Пскова до 2030 года сделают максимально прозрачной и доступной для восприятия. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил на онлайн-брифинге 20 января заместитель главы администрации Пскова Павел Волков.

Он напомнил, что стратегию развития города Пскова до 2030 года разработал Северо-Западный институт управления РАНХиГС по заказу администрации города. Ранее в целях ее разработки была создана рабочая группа. Документ рассматривался на публичных слушаниях. Подготовка стратегии обошлась городу в 4,8 млн рублей.

Стратегия развития Пскова до 2030 года утверждена на сессии Псковской городской Думы 25 декабря 2020 года.

«Может, не все документ прочитали, но все равно осталось ощущение, что это очень академический документ, который не всем понятен, и кажется, что в нем описаны очевидные вещи из разряда "небо синее", "трава зеленая", которые и так все знают, хотя без этого тоже никак не обойтись», - сказал Павел Волков. В связи с этим, по его словам, в течение года совместной работы с РАНХиГС в документ будут вноситься изменения.

«Мы обсуждали с заказчиком, что этому документу надо придавать максимально публичный характер. 300 страниц прочитают не многие, но есть и короткая версия стратегии на 20 страницах», - пояснил он.

По словам Павла Волкова, стратегия не должна оставаться кабинетным документом. «Нам кабинетный документ не нужен. Нам нужен документ, который будет всем понятен: чиновникам, депутатам. Также хотим вовлечь в понимание стратегии бизнес и население в целом», - подчеркнул замглавы администрации.

Также Павел Волков выразил желание провести опрос среди горожан по вопросу «Какова миссия города Пскова?».