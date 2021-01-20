Общество

Член Общественного совета при областном УМВД дала старт «Студенческому десанту»

Студентка Анна Смирнова, член Общественного совета при УМВД России по Псковской области, дала старт Всероссийской акции «Студенческий десант».

Ежегодно сотни старшеклассников и студентов по всей стране знакомятся с работой различных подразделений полиции на практике: участвуют в рейдах и профилактических мероприятиях, помогают осуществлять охрану общественного порядка и обеспечивать безопасность дорожного движения. Главная цель акции - рассказать о работе стражей порядка, а также привлечь молодых людей на службу в органы внутренних дел, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Первая точка экскурсии - группа управления нарядами. Оперативные дежурные познакомили Анну со своей работой и рассказали о ее особенностях. 24 часа, 7 дней в неделю на телефон «горячей линии» поступают звонки о происшествиях от жителей города. Задача полицейских - принять инфорацию и незамедлительно на нее среагировать: отправить на место ЧП патрульный экипаж ДПС, наряд ППС или следственно-оперативную группу. Работу облегчают камеры наружного видеонаблюдения - их в городе более двухсот. С их помощью стражи порядка могут установить личность правонарушителя, точные обстоятельства ДТП или место правонарушения. А с помощью специальных баз данных можно быстро уточнить данные о транспортном средстве и его владельце, а также наличие штрафов и правонарушений у граждан.

Затем член Общественного совета при региональном УМВД решила узнать особенности работы сотрудников ГИБДД. Совестно с экипажем отдельной роты ДПС ГИБДД УМВД России по городу Пскову в самом центре города Анна вышла на проверку автотранспорта. Девушка узнала, какие данные дорожные полицейские сверяют при проверке водительского удостоверения и страховки, по какому принципу останавливают на дороге автомобили, а также какие основные нарушения выявляются в областном центре ежедневно.

Внимание участницы акции и сотрудников ДПС неожиданно привлек автомобиль с тонированными стеклами. При проверке светопропускной способности пленки на стекле с поощью специального прибора было установлено - свет проходит менее, чем на 70%. Молодому владельцу транспорта грозит штраф. Пока инспекторы оформляли протокол об адинистративном правонарушении, водитель поведал Анне, что его авто не первый раз останавливают на дороге. Пскович уже оплатит штрафов на 6 тысяч рублей, однако, расставаться с тонировкой окон он не намерен.

Во второй половине дня студентка ненадолго стала сотрудником патрульно-постовой службы полиции. Служба этого подразделения всегда начинается с развода: там доводится вся оперативная инфорация, распределяются маршруты патрулирования. Вместе с экипажем ППС Анна на служебном авто несколько часов патрулировала центр города, чтобы предотвратить правонарушения и обеспечить общественный порядок.

«Мне очень понравилась эта акция. Я никогда не думала, что у сотрудников полиции такая сложная работа: они несут службу в любую погоду, в будни и праздники, работают с гражданами и особой категорией - правонарушителями. Это действительно непросто. Эта акция еще раз доказала мне, что на службу в органы внутренних дел идут люди с особым характером и по зову души», - поделилась Анна Смирнова в конце своего десанта.

В ближайшие дни еще несколько студентов примерят на себя роль полицейского. Молодые люди познакомятся с работой следователей, участковых уполномоченных полиции, сотрудников УКОН УМВД России по Псковской области. Окончание акции намечено на 23 января.