Общество

Неутомимой энергии и отличной учебы пожелал студентам Александр Братчиков

Глава администрации города Пскова Александр Братчиков поздравил студентов с Днем российского студенчества, который отмечается сегодня, 25 января.

«Этот праздник стал символом молодости и оптимизма, взросления и становления, трудолюбия и целеустремленности, больших надежд на светлое будущее. Именно в это время встречают настоящих и верных друзей, закладывается фундамент будущих личных и профессиональных успехов, приобретается научный и жизненный опыт», - говорится в поздравилении, опубликованном на сайте администрации Пскова.

«Учитесь, овладевайте самыми передовыми знаниями, будьте упорны и настойчивы в реализации поставленных целей, а победа и успех пусть всегда сопутствуют вам на жизненном пути! Пусть полученное образование сделает каждый ваш шаг увереннее, откроет двери в новую жизнь, даст вам заряд положительной энергии и научит оставаться стойкими в решении любых проблем, - пожелал Александр Братчиков. - От всей души желаю студентам, преподавателям и всем, кто работает с молодым поколением, крепкого здоровья, благополучия, неутомимой энергии, отличной учебы и хорошего настроения».