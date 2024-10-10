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Бизнесу запретят навязывать дополнительные услуги гражданам

Госдума в весеннюю сессию может принять законопроект правительства, запрещающий бизнесу навязывать платные услуги населению. Речь прежде всего идет о страховках при покупке авиа и ж/д билетов, медицинских услуг при наличии у гражданина полиса ОМС, при оплате ЖКХ и покупке машины. Документ депутаты планируют рассмотреть в первом чтении 28 января.

Эту информацию подтвердили в профильном комитете по промышленности и торговле, где сообщили, что на инициативу кабмина уже поступают положительные отзывы регионов. В частности, голоса в поддержку уже отдали заксобрания Нижегородской, Астраханской областей, Коми и Кабардино-Балкарии.

Законопроект был внесен в Госдуму 4 декабря. В пояснительной записке кабмин сообщает, что решение проблемы навязывания потребителю товаров (работ, услуг) за отдельную плату имеет большое общественное и социальное значение, так как подобные действия зачастую основаны на манипулировании и угрозах гражданам, которые в случае отказа рискуют оказаться без необходимых им товаров.

Как уточняют в правительстве, одной из самых распространенных недобросовестных стала практика, когда компании при продаже авиа- и ж/д билетов через интернет заведомо проставляют согласие потребителя на заключение договора добровольного страхования в виде «галочки», подтверждающей намерение заключить дополнительный договор (автоматическое согласие), пишут «Известия».

«Аналогичная проблематика имела место и в потребительском кредитовании, решение которой нашло свое отражение в принятии поправок в закон «О потребительском кредите (займе)». Иные сферы потребительских правоотношений подобных запрещающих правовых норм не содержат, что позволяет сохранять актуальность проблемы навязывания дополнительных товаров (работ, услуг)», — говорится в пояснительной записке