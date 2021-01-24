Общество

Игорь Иванов пожелал псковским студентам помнить о профсоюзной поддержке

Председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов поздравил студентов региона с праздником российского студенчества, который отмечается сегодня, 25 января.

«Дорогие студенты! Примите от имени профсоюзного движения Псковской области самые теплые и искренние поздравления с Татьяниным днем – Днем студента. Уже сейчас вы становитесь профессионалами, некоторые уже работают и многие состоят в наших дружных профсоюзных рядах, - говорится в поздравлении, опубликованном на сайте облсовпрофа. - Во всем мире День студента – это день солидарности, день, когда объединяются учащиеся разных факультетов и разных учебных заведений. Вы сейчас переживаете одни из самых лучших моментов в жизни, завтра вы станете высококлассными специалистами и именно от вас зависит в дальнейшем развитие Псковской области и всей Российской Федерации».

«Профсоюзы всегда придерживались и придерживаются своего лозунга – единство, солидарность, справедливость. Желаем вам быть всегда активными, добиваться профессиональных успехов и всегда помнить о профсоюзной поддержке на вашем долгом профессиональном пути», - пожелал Игорь Иванов.