Общество

Михаил Ведерников поздравил с праздником студентов и Татьян

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил студентов с Днем российского студенчества. Свое поздравление он опубликовал в инстаграм-аккаунте.

«Всех студентов поздравляю с Днем российского студенчества! В вузах Псковской области обучаются почти 12 тысяч молодых ребят, полных энергии, стремлений, надежд и желания изменить мир вокруг себя. Многие из них активно участвуют в общественной жизни региона, внося свой вклад в развитие каждой сферы», - подчеркнул глава региона.

«Уверен, с вашей помощью нам по плечу реализовать любые, самые невероятные идеи!» - отметил он.

Также Михаил Ведерников поздравил всех Татьян с Днем ангела, в том числе свою маму и племянницу.