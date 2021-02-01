Общество

ЕГЭ-2021: можно не сдавать

Выпускники школ в этом году освобождены от обязательной сдачи ЕГЭ. Это не шутка и не фраза для привлечения внимания, а официальная позиция Министерства просвещения. Псковская Лента Новостей разбиралась в новшествах итоговой аттестации образца 2021 года и искала ответ на вопрос, может ли ЕГЭ совсем уйти в историю.

«В 2021 году ЕГЭ останется только для поступающих в вузы». Прямо скажем, сенсационное заявление сделал министр просвещения Сергей Кравцов в конце декабря. То есть аттестат зрелости в этом году выпускники смогут получить, обойдя кривой верстой экзамен, ставший за два десятилетия дежурной страшилкой.

Безоговорочно радоваться рано. Во-первых, ЕГЭ придется сдавать тем, кто собирается поступать в вуз. Но и тут есть новшество. Обязательным стал только единый госэкзамен по русскому языку. На протяжении многих лет до этого одиннадцатиклассники сдавали еще и базовую математику. В этом году она отменена. Ну и плюс поступающим в вузы предстоит сдача ЕГЭ по выбору, связанному с профилем будущего поступления.

Во-вторых, тем, кто в вуз не собирается (но почему-то провел в школе необязательные два года), экзамены сдавать все-таки придется. Целых два, русский язык и математику. Без них аттестат не выдадут. Государственные выпускные экзамены Сергей Кравцов называет формой контрольной работы, к тому же, не такой строгой как ЕГЭ.

Выпускники пишут обязательное сочинение в середине апреля.

Досрочный период ЕГЭ отменен.

Основной период ЕГЭ пройдет с 31 мая по 2 июля, дополнительный - с 12 по 17 июля.

Обязательно сдают ЕГЭ по русскому языку планирующие поступать в вузы.

Обязательный ЕГЭ по базовой математике отменен.

Оканчивающие 11 класс могут не сдавать ЕГЭ, если не собираются поступать в вузы. Для получения аттестата им необходимо сдать в школе государственные выпускные экзамены по русскому языку и по математике. Основной период сдачи таких экзаменов - с 24 по 28 мая, дополнительный - с 3 по 17 сентября. Демонстрационные варианты контрольных работ будут выложены на сайте https://fipi.ru до 10 февраля.

Ситуация мгновенно породила слухи о скорой отмене ЕГЭ. Вообще, совсем, абсолютно.

«Несколько ректоров уже сообщили мне, что начинают вводить вступительные экзамены, ЕГЭ будут учитывать формально - это зарождающийся тренд. Вузам надоело принимать людей с высочайшими баллами ЕГЭ, которые ничего не знают при этом. ЕГЭ уже катится к закату - было обязательных четыре предмета, потом два, сейчас остался один. Постепенно мы введем нормальную систему аттестации. Полная отмена ЕГЭ может произойти через год-два», - такой прогноз академика РАЕН Сергея Комкова опубликовало издание Ura.ru.

Вузы и правда имеют возможность вводить собственные испытания плюсом к ЕГЭ. Такие внутренние экзамены, сопровождающая их коррупционная составляющая, географический ценз - как раз то, с чем был призван бороться ЕГЭ

«Вопрос в том, на что его заменить, - рассуждает начальник управления образования администрации Пскова Анна Кузыченко. - Сегодня у нас есть отработанная технология, которая имеет два явных плюса для обучающихся. Первый - мобильность. Не важно, в каком поселке живет ребенок, он может поступить в любой вуз страны. Второй - прозрачность. Как бы мы к ЕГЭ не относились, все однозначно признают, что коррупционная составляющая снизилась по сравнению с классической формой сдачи экзаменов. Произошло это благодаря видеонаблюдению, присутствию общественных наблюдателей, единой форме заданий».

Она рассказала об эксперименте, который сейчас проходит в нескольких пилотных регионах (Псковской области среди них нет) по введению так называемого цифрового портфолио - электронной базы, в которой с начальных классов будет накапливаться информация об успехах на образовательном пути ребенка. Анна Кузыченко предполагает, что такое портфолио потенциально может заменить ЕГЭ, оказавшись в тренде на цифровизацию.

«Пока мы остаемся с ЕГЭ, - напоминает Анна Кузыченко, - надеяться, что его отменят или заменят на обычный школьный экзамен, мы никому не советуем».

О том, что современные дети не совсем вписываются в рамки как традиционных экзаменов, так и ЕГЭ (который за двадцать лет вообще-то тоже стал вполне себе традиционным) говорит победительница конкурса «Учитель года Пскова» 2020 года Наталья Прохорова, преподающая информатику в Многопрофильном правовом лицее №8.

«Я не за ЕГЭ, но и не против него, - обосновывает Наталья Прохорова свою позицию. - Современные дети с другим мышлением, складом, восприятием. Отменять ЕГЭ, чтобы вернуться к советской системе сдачи экзаменов, на мой взгляд, нельзя. Современные дети требуют современных решений. Я не говорю, что дети не смогут сдать экзамен по билетам, но ритм жизни у них другой, они сильнее заточены на тестовую часть. Вопрос-ответ, вопрос-ответ - у нынешних детей более клиповое мышление. Возможно, следовало бы совместить письменную тестовую часть с устной составляющей».

Родители псковских школьников видят в ЕГЭ больше плюсов. Особенно те, у кого старшие дети через горнило выпускных испытаний уже прошли. У председателя родительского комитета средней общеобразовательной школы №2 Виктории Добровой старшая дочь по результатам ЕГЭ уже поступила в желаемый вуз, младшему восьмикласснику это только предстоит.

«Мое мнение - отменять ЕГЭ не нужно. Если это произойдет, то дети расслабятся, не будут заниматься серьезно и ответственно. Дополнительные испытания в вузе нужны только при наличии большого конкурса. Сдавать ЕГЭ, мне кажется даже, немножко легче, чем отвечать по билетам», - поделилась Виктория Доброва своей позицией.

«Да, первоначально, когда ЕГЭ только вводился, этот механизм подтверждения знаний был неоднозначным, - напоминает еще одна мама Наталья Радченко, председатель управляющего совета лицея №8. - Сейчас, вроде бы, все отработано. Сдача ЕГЭ - шанс для детей из провинции поступить в столичные вузы. Ребенок у меня отличник, занимается IT-технологиями. Хотелось бы получить образование по этому профилю в Москве или Петербурге».

Ее старшему сыну пришлось для поступления в военный вуз сдавать еще два экзамена, а результаты ЕГЭ послужили всего лишь допуском до них. Однако она уверена - резкие изменения на благо не пойдут. Наталья Радченко приводит пример из личного опыта: в свое время, чтобы поступить в вуз, пришлось весь последний год в школе посещать в институте курсы. Сегодня ЕГЭ дает возможность подавать документы сразу в пять вузов на три факультета в каждом.

«А если свои экзамены будут в каждом вузе? - задается она вопросом. - Пропадет возможность поступить в несколько мест, что сократит шанс умненьких детей из провинции. Сами знаем, как эта система работала раньше. ЕГЭ исключает взяточничество в вузах, механизм отработан».

А что же дети? Те, кому в этом году предстоит сдавать экзамены и поступать в вузы до 1 февраля должны были определиться с точным списком предметов.

«Вместе с обязательным русским языком буду сдавать историю и обществознание, - рассказал псковский одиннадцатиклассник Роман Бондаренко. - У нас много дополнительных уроков в школе, так что репетитор мне не требуется. Не сказал бы, что ЕГЭ - однозначное добро. Школьная программа сильно разнится с материалами экзамена, во многом учителя отдают ему предпочтение, поэтому какие-то темы мы можем упустить, не проходить их. Качество образования от этого страдает. Учителя не пытаются развить детей, а стараются помочь сдать экзамен. Вузам с собственными экзаменами было бы проще понять, что на самом деле знает ученик. Я планирую поступать в Питер, в РАНХиГС - на международные отношения или по направлению smm, реклама и связи с общественностью. Хочу впоследствии там остаться или уехать в Европу».

Еще одна выпускница этого года Мария Сафонова настроена остаться в Пскове и изучать иностранные языки, поэтому по выбору отправится сдавать обществознание и английский язык.

«ЕГЭ нужно, - считает она, - чтобы было видно, кто готов учиться в вузе. Но формат ЕГЭ - отдельная тема. Высокая моральная нагрузка мешает сдаче экзамена, камеры вокруг, выход в туалет по одному, металлоискатели - это слишком давит. Мы уже так ОГЭ сдавали в девятом классе».

Пока что картина получается следующая. Не в этом году, конечно, но с окончанием пандемии ЕГЭ в самом деле может уйти в историю. Он мог бы стать унифицированным стандартом школьной аттестации, но министерство разрешило сдавать экзамены в школе. Они уже не будут похожи на спецоперацию, вряд ли в классах включат камеры, вряд ли задания пришлют из Москвы сразу на принтер в момент начала экзамена.

С другой стороны, ЕГЭ в качестве общего для всех эталона, по которому оценивали уровень подготовки абитуриентов, тоже уходит в прошлое. Все шире расползается вузовская практика добавлять к баллам ЕГЭ результаты собственных вступительных испытаний. Процесс чуть тормознула пандемия, лишний раз вузы опасаются собирать поступающих. Но еще год-два, и лавину будет не остановить. Снова недалеко до практики платных вузовских курсов по подготовке к поступлению, профессоров-репетиторов с теми же функциями и связями в руководстве вуза, прочих прелестей, от которых ЕГЭ все-таки защищал.

В этом году ЕГЭ исполняется 20 лет. Доживет ли единый государственный до следующего юбилея, под большим вопросом.

Юлия Магера