Общество

Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Сообразим на троих», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

Ключевая тема выпуска - Россия и внешний мир на фоне истории с Навальным и роста протестных акций в стране.

Нужно ли России оглядываться на требования Запада или надо их дальше демонстративно игнорировать? Как отразятся западные санкции на российской политике и экономике? Подробнее об этом сегодня поговорят постоянные соведущие программы Максим Костиков, Константин Калиниченко и Александр Савенко.

Если у вас есть свое мнение по теме эфира, звоните по телефону 56-73-72.