Общество

Около 30 воинских захоронений в Псковской области привели в порядок по требованию прокуратуры

Около 30 воинских захоронений в Псковской области привели в порядок после вмешательства прокуроров. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе прокуратуры региона, захоронения находились в аварийном или неудовлетворительном состоянии.

Возведенные на них надгробия, памятники, стелы, обелиски, элементы ограждения и другие мемориальные сооружения требовали капитального или косметического ремонта. Речь идет о захоронениях на территории Пскова, Бежаницкого, Великолукского, Красногородского, Куньинского, Пыталовского, Себежского, Стругокрасненского и Локнянского районов

Так, на территории Переслегинской волости Великолукского района на братском воинском захоронении требовалась замена скульптуры воина с автоматом, которая находилась в полуразрушенном состоянии.

Стела на братском кладбище, где покоятся останки 392 воинов Советской армии, погибших при освобождении города Пскова от немецко-фашистских захватчиков, в Пскове имела повреждения в виде сколов, на мраморных плитах в центре захоронения фамилии воинов не поддавались прочтению.

Территории около места захоронения в деревне Кокшино Пыталовского района и еще шести захоронений в других районах области требовали благоустройства, так как были загрязнены сухой растительностью и мусором.

Захоронения на территории Себежского района на кладбище в деревне Бойдаково («Могила партизан»), в деревне Стеймаки («Могила партизанки-подпольщицы»), вблизи деревни Коклино (две стелы воинов М. И. Лепешкина и С. Б. Моиссенко) и другие нуждались в ремонте и покраске.

Для устранения выявленных нарушений закона в адрес руководителей органов местного самоуправления прокуроры направили 18 представлений. Требования прокуроров удовлетворили, воинские захоронения привели в нормативное состояние.

На территории Псковской области расположены 560 воинских захоронений, которые являются объектами культурного наследия федерального и регионального значения (5 - объектами федерального значения и 554 - регионального значения).