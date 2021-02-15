Общество

В Центробанке сообщили о серьезном вызове со стороны мошенников

Мошенники все чаще пытаются вынудить своих жертв перевести им деньги на счет в другом банке, чтобы кредитная организация не смогла предотвратить хищение. Первый заместитель главы департамента информационной безопасности Центробанка России Артем Сычев заявил, что это стало серьезным вызовом.

«Волнует, что злоумышленники уже прекрасно понимают, что если вся эта мошенническая активность идет через платежные системы, то она с большой вероятностью может быть остановлена на стороне банка», - цитирует его РИА Новости.

Поэтому сейчас мошенники используют старый предлог угрозы хищения денег со счета и пытаются вынудить клиента прийти в отделение, снять средства и перевести их злоумышленникам через платежный терминал или банкомат другого банка.

«И, таким образом, банк, который обслуживает этого клиента, видит просто снятие денег, а куда средства ушли, он не знает. И вот это серьезный вызов, который требует отдельной проработки и на нашей стороне, и на стороне банков», - пояснил Артем Сычев.

Представитель Центробанка отметил, что мошенникам приходится менять тактику и придумывать новые схемы обмана банковских клиентов из-за того, что уровень финансовой грамотности россиян растет.

Однако тактика «стрельбы по площадям» все равно не исчезла, предупредил он.