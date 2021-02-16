Общество

Росгвардия призывает псковичей перерегистрировать оружие вовремя

Росгвардия призывает владельцев оружия пройти перерегистрацию в установленные сроки. Об этом Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального управления ведомства.

В Центре лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Псковской области напомнили владельцам гражданского оружия, у которых истекает срок разрешений на его хранение и ношение, о необходимости обратится с документами для перерегистрации в подразделения центра по месту жительства - за 30 суток до окончания действия разрешения.

Заявление по линии лицензионно-разрешительной работы можно подать через портал государственных услуг.

При подаче заявления на портале доступны подробные поясняющие комментарии. При этом количество посещений Центра лицензионно-разрешительной работы либо подразделений в районах сводится к минимуму. Дата и время подачи заявления и получения документов назначается индивидуально для каждого посетителя.

Кроме того, при подаче электронного заявления на сайте Госуслуг, на оплату госпошлины действует скидка – 30%.

«При несоблюдении правил оборота гражданского оружия, нарушители будут привлечены к административной ответственности», - предупреждают в управлении Росгвардии.