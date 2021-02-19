Общество

Псковские курсанты устроили праздник для особенных детей

Курсанты Псковского филиала Академии ФСИН России провели праздничное мероприятие для воспитанников Центра лечебной педагогики и дифференцированного обучения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе вуза.

Воспитанникам социального учреждения было интересно узнать о службе, обучении и условиях проживания курсантов на территории образовательной организации, отметили в филиале академии. Александра Александрова, Валерия Росстальная и Владислав Швецов ответили на все вопросы ребят и рассказали о своей деятельности в составе совета по патриотической работе вуза, а также в кружке «Практическая психология и педагогика» при кафедре социально-гуманитарных и естественнонаучных дисциплин Псковского филиала академии.

Кроме того, курсанты рассказали воспитанникам центра об истории и значимости праздника, а также подготовили для детей развлекательную программу, включающую в себя спортивную эстафету и конкурсы.

В вузе добавили, что это не первая встреча курсантов Псковского филиала академии с воспитанниками Центра лечебной педагогики и дифференцированного обучения. По словам сотрудников центра, детям очень нравится общение с гостями из образовательной организации, и они всегда с нетерпением ждут их прихода.