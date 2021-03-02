Общество

Фотоконкурс «Берегите женщин, женщин берегитесь» проводят в Пскове

Фотоконкурс «Берегите женщин, женщин берегитесь», приуроченный к Международному женскому дню, проводит молодежный центр. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в организации.

В конкурсе могут принять участие как профессиональные фотографы, так и фотолюбители в возрасте от 14 до 35 лет вне зависимости от гендерной принадлежности. Главное условие – фотография должна соответствовать тематике конкурса.

«Победитель конкурса получит качественную кольцевую лампу, благодаря которой процесс создания контента станет еще приятнее. Автор фотографии, занявшей второе место, будет награжден беспроводными наушниками, а приз за третье место в конкурсе – веселая настольная игра "Корова 006". Помимо этого, все победители будут отмечены грамотами», - рассказали о призовом фонде организаторы конкурса.

Отправить свою фотоработу можно до 6 марта включительно, заполнив соответствующую форму (приложение №1), по электронному адресу: pgmc-pskov@mail.ru с пометкой «Фотография». Приложение можно найти на сайте молодежного центра.