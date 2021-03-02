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Общество

В Пскове проверяют объекты торговли в связи с коронавирусом

04.03.2021 16:32|ПсковКомментариев: 0

В Пскове продолжаются проверки объектов торговли на предмет соблюдения санитарно-эпидемиологических норм. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

Так, на этой неделе в профилактическом рейде приняли участие представители контрольного управления и отдела потребительского рынка и услуг администрации города Пскова. В рамках мероприятия участники рейда проверили торговые точки на улицах Кузбасской Дивизии, Коммунальной, Труда и Рижском проспекте.

В итоге они выявили множественные нарушения: если персонал по большей части находится в масках и перчатках, то посетители зачастую игнорируют это требование, заметили в администрации. С руководством магазинов провели разъяснительную беседу о контроле соблюдения масочного режима.

Во многих магазинах защитные маски выдают бесплатно. Кроме того, по информации директора гипермаркета «Лента» Галины Лавринович, в должностные обязанности сотрудников охраны торгового комплекса сейчас входит контроль на предмет наличия защитной маски на лице каждого покупателя, а также выдача маски при ее отсутствии. Такой пример может значительно облегчить работу по соблюдению противоэпидемиологических мер.

В большинстве объектов торговли выполняется весь комплекс санитарно-эпидемиологических норм. При входе в магазины размещаются объявления о необходимости ношения индивидуальных средств защиты дыхания, дозаторы с дезинфицирующими средствами для рук, разметка о соблюдении дистанции 1,5 метра, в продаже - защитные маски и антисептические средства для рук.

Данные поверки проходят еженедельно во исполнение подпункта 2.2. пункта 6 протокола заседания оперативного штаба при администрации области по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции в Псковской области от 16 октября 2020 года.

Результаты мониторинга направляются в управление по местному самоуправлению и территориальному развитию администрации Псковской области и в УМВД по городу Пскову.

Теги: #администрация Пскова #Проверка #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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