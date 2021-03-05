Общество

В России упростили правила использования маткапитала на улучшение жилищных условий

Родителям, получившим сертификат на материнский капитал, станет проще использовать его средства для улучшения жилищных условий. Соответствующее постановление подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.

Изменения коснутся случаев, когда средства маткапитала направляются на компенсацию затрат при строительстве или реконструкции жилого дома, сообщается на сайте правительства. «Теперь для этого больше не потребуется предоставлять в Пенсионный фонд сведения из акта выполненных строительных работ. Гражданам будет достаточно выписки из Росреестра о том, что земельный участок и построенный на нем дом находятся в их собственности», - говорится в сообщении.

С 15 апреля 2020 года сертификаты на маткапитал оформляются в беззаявительном порядке – после рождения ребёнка документ автоматически приходит матери в личный кабинет на портале госуслуг.

С 2021 года размер маткапитала увеличен до 483 882 рублей на первого ребенка и 639 432 рублей – на второго. Эти деньги можно направить на покупку или строительство жилья, оплату обучения, формирование накопительной части пенсии матери, приобретение товаров и услуг для детей-инвалидов. Семьи с доходом ниже двух прожиточных минимумов на человека могут потратить маткапитал на ежемесячные выплаты на второго ребенка до тех пор, пока ему не исполнится три года.