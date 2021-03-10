Общество

Началась видеотрансляция пресс-конференции о развитии мобильной связи в Псковской области

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию пресс-конференции, посвященной развитию сети мобильной связи в Псковской области. Спикер - председатель регионального управления цифрового развития и связи администрации области Денис Матвеев.

По итогам визита в Псковскую область премьер-министр России Михаил Мишустин сделал несколько важных поручений. В частности, Минцифры в рамках оказания универсальных услуг связи в 2021 году должно обеспечить установку базовых станций в 10 населенных пунктах региона.

Также к 1 апреля министерству предстоит проработать вопрос обеспечения мобильной связью малонаселенных пунктов, где проживает от 20 до 100 человек. Соответствующая просьба была озвучена на встрече премьер-министра с общественностью на территории социального городка.

Подробнее о планах по развитии сети мобильной связи в Псковской области расскажет спикер пресс-конференции.