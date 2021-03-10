Общество

Некоторые госуслуги в России могут стать недоступными без биометрии

Сбор биометрических данных россиян предложило активизировать Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России. В ведомстве за два года планируют увеличить число записей в Единой биометрической системе (ЕБС) с нынешних 164 тысяч до 70 млн.

Стимулировать жителей страны сдавать биометрические «слепки» собираются с помощью «административных мер», в том числе путем ограничения удаленного доступа к ряду госуслуг из-за отсутствия биометрии, пишет «Коммерсантъ».

«Увеличение числа слепков в ЕБС может быть нужно властям для слежки за гражданами», - считает сооснователь Центра цифровых прав Артем Козлюк.

Минцифры прорабатывает возможности применения ЕБС в различных сферах правоотношений и ведет работу по возможности сбора биометрических образцов в МФЦ по желанию граждан.