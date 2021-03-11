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Общество

Псковский губернатор раскритиковал низкие темпы контрактации региональных проектов

12.03.2021 20:43|ПсковКомментариев: 0

Вопросы контрактации региональных проектов, а также текущая ситуация на наиболее сложных объектах стала темой рабочего совещания под руководством губернатора Псковской области Михаила Ведерникова 12 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Открывая заседание, Михаил Ведерников напомнил собравшимся, что через две с половиной недели показатель заключенных контрактов должен составить 90%. Данное поручение глава региона дал в ноябре прошлого года.

«Месяц назад мы вышли на показатель 63,4%. Сегодня он составляет 67,8%, поручение в полном объеме выполнено по направлению „Безопасные и качественные автомобильные дороги“. 4% за месяц - это крайне низкий показатель. Контрактация существенно увеличилась только у "Здравоохранения" на 21%, по 9% — у „Культуры“ и „Жилья и городской среды“. Коллеги, такими темпами мы будем контрактоваться до конца года», - отметил губернатор. Он также добавил, что в начале апреля все руководители региональных проектов будут лично докладывать о причинах невыполнения поручения главы региона, и нести за это персональную ответственность.

Вместе с тем отметили положительную динамику в муниципалитетах по контрактации объектов по региональному проекту «Формирование комфортной городской среды». Под угрозой возврата в федеральный бюджет находились порядка 110 млн рублей. Под руководством вице-губернатора Василия Осипова в районах опубликованы извещения о закупках или уже заключены почти 90% контрактов.

«Есть даже два отличника, Дновский и Усвятский районы, которые разыграли все средства. Всем хочу сказать искренние слова благодарности за профессионализм и ответственность. Рассчитываю, что в следующий раз аналогичный результат будет достигнут без дополнительных напоминаний», - подчеркнул глава региона.

Михаил Ведерников во время своего выступления акцентировал внимание на направлении «Образование». По нему контрактация за месяц выросла на 0,7% и составила 0,9%. Губернатор поручил вице-губернатору Вере Емельяновой сделать все необходимое, чтобы вывести направление «Образование» из «красной» зоны. Он также предложил изучить опыт работы в других регионах.

С докладом на совещании по общим вопросам реализации региональных проектов на территории Псковской области выступила руководитель управления проектной деятельности администрации региона Ольга Татаринова. Она подчеркнула, что для исполнения поручения губернатора области за ближайшее время необходимо законтрактовать порядка 1,3 млрд рублей. В настоящий момент размещены закупки на более 470 млн рублей.

«Большие опасения вызывает направление „Образование“, где неопубликованных аукционов значительная доля - более 600 млн рублей. Здесь проблемы практически по каждому регпроекту. По направлению „Демография“ сложности вызывают неутвержденные требования Минспорта России к оборудованию для ФОКОТов», - отметила руководитель регионального проектного офиса.

По проблемным объектам выступили кураторы направлений и руководители регпроектов. В частности, руководитель комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов рассказал о ситуации с контрактацией средств по региональному проекту «Формирование комфортной городской среды». В настоящее время самый большой аукцион - более 14 млн рублей - не разыгран в Псковском районе. Это произошло из-за смены объекта благоустройства. Работы в итоге будут проведены у памятника Александру Невскому на горе Соколиха в рамках первого этапа развития данной территории. Благоустройство планируется провести до праздничных мероприятий в честь 800-летия со дня рождения благоверного князя в июне текущего года.

О школе на 800 мест в Великих Луках рассказала Вера Емельянова. Она отметила, что в настоящее время отставание от скорректированных графиков - порядка 30 дней. На объекте работает более 80 строителей, хотя надо практически в два раза больше. Своими силами, по словам вице-губернатора, подрядчик привлечь специалистов не может. Михаил Ведерников поручил проработать вопрос с привлечением дополнительных специалистов на объект для ускорения темпов работ.

«По итогам совещания видно, что у нас достаточно много сложных объектов. Главам муниципальных образований и руководителям направлений необходимо внимательно к этому относиться. Такими объектами надо заниматься каждый день - контролировать сроки, количество рабочих на объекте. Если есть необходимость моего включения - я готов, но делать это необходимо заранее, а не тогда, когда есть прямой риск неисполнения обязательств и возврата средств», - заключил Михаил Ведерников.

Теги: #региональные проекты
Источник: Псковская Лента Новостей
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