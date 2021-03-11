Общество

В ЦИК оценили проект об участии 18-летних в многодневных референдумах

Условия для реализации права на участие в референдуме граждан, которым 18 лет исполняется в процессе голосования, уже предусмотрены законом, необходимо ли их уточнить для региональных и местных референдумов, решит законодатель, сообщила РИА Новости секретарь ЦИК Майя Гришина.

Законодательная дума Томской области внесла в Госдуму законопроект, которым уточняется право участия в региональных и местных референдумах лиц, которым в период голосования, если оно длится несколько дней подряд, исполняется 18 лет.

Документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента. Изменения предлагаются в закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

«В действующем законодательстве уже предусмотрено, что по последнему дню голосования определяется в этой ситуации право на участие в референдуме, регулирование уже осуществляется», - пояснила Гришина.

Она добавила, что не видит в действующем законодательстве ограничения относительно действия этой нормы только на федеральные референдумы.

«В любом случае, разберется законодатель», - подчеркнула она.