Общество

Дмитрий Шахов выступил на годовом совещании судей Псковской области

Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов принял участие в годовом совещании судей судов общей юрисдикции Псковской области, которое состоялось в Псковском областном суде.

В мероприятии приняли участие: председатель Псковского областного суда Олег Лазарев, губернатор области Михаил Ведерников; председатель Псковского областного Собрания Александр Котов, главный федеральный инспектор по Псковской области Андрей Калинин; начальник управления Судебного департамента в Псковской области Николай Морозов; руководитель УФССП по Псковской области Сергей Колесников; председатель областного комитета юстиции Сергей Шерстобитов; начальник УМВД России по Псковской области Алексей Овсянников; руководитель СУ СК РФ по Псковской области Петр Крупеня; и.о. прокурора Псковской области Виктор Тепляков; начальник УФСБ по Псковской области Алексей Кальян; представители правоохранительных и иных федеральных государственных органов.

Как сообщил Псковской Ленте Новостей Дмитрий Шахов, на совещании были подведены итоги работы районных (городских) судов и мировых судей Псковской области за прошедший 2020 год и определены основные задачи развития судебной системы региона на 2021 год. С итоговым докладом об итогах работы судебной системы региона за прошедший год выступил Олег Лазарев. Выступившие в ходе заседания Михаил Ведерников и Александр Котов отметили качественную работу судей по обеспечению правосудия на территории Псковской области в период пандемии, высокое доверие граждан к судебной системе, а также вручили благодарности ряду мировых судей нашего региона и представителям судебной власти.

Андрей Калинин и Дмитрий Шахов рассказали о достигнутых результатах взаимодействия с судебной системой региона. Так, региональный омбудсмен рассказал об итогах рассмотрения обращениях, которые поступали к нему в 2020 году.

В сравнении с 2019 годом их количество сократилось почти в два раза. Дмитрий Шахов отметил, что уже на протяжении нескольких лет около 5% всех обращений в его адрес касались вопросов деятельности органов судебной власти, в основном - приговоров и решений городских и районных судов. В 2020 году одними из сложных дел, с которыми пришлось столкнуться, стали жалобы граждан, в отношении которых принято решение о депортации. Сложность заключалась в том, что не все государства, особенно, африканского континента, признают и подтверждают гражданство таких заявителей. Это усложняет и практику рассмотрения таких дел в судах, а в последствии и долгое время нахождения таких граждан в условиях изоляции в России перед отбытием на родину. «Сроки могут составлять, к сожалению, и несколько лет. Все это вызывает недовольство граждан, хотя они в меньшей мере стараются затрагивать тему о своем незаконном проникновении в Россию», - отметил омбудсмен.

Особое внимание в своем выступлении он обратил на тот факт, что судам впервые пришлось работать в условиях, когда пандемия изменила многие представления о фундаментальных правах граждан по всему миру и практики их реализации. «Во всем мире, как и в нашей стране вводились и сейчас действуют различные ограничения прав граждан в связи с необходимостью противодействовать распространению COVID-19. Поэтому по ряду жалоб, когда граждане жаловались на привлечение к ответственности за нарушения масочного режима, например, в торговых сетях, позиция уполномоченного по правам человека всегда была однозначна. Требования властей о необходимости использовать средства индивидуальной защиты — это общемировая практика, в том числе и почти всех европейских государств, поскольку жизнь человека является высшей конституционной ценностью, без которой реализация гражданских, экономических, социальных и иных прав становится во многом бессмысленна», - констатировал Дмитрий Шахов.

С учетом этого введение тех или иных ограничений прав граждан, по его словам, требует от властей обеспечения конституционно приемлемого баланса между защитой жизни и здоровья граждан и правами и свободами конкретного гражданина. Это необходимо в целях поддержания приемлемых условий жизнедеятельности общества в целом, в том числе вызванных экстраординарным характером ситуации распространения нового опасного заболевания, отметил в своём выступлении Дмитрий Шахов. Поэтому такие жалобы граждан, которые в народе уже получили название «ковид-диссиденты», отклонялись, так как нарушений прав человека в них не усматривалось.

В завершение своего выступления уполномоченный по правам человека в Псковской области сообщил, что более подробная информация по вопросам защиты прав и свобод человека и гражданина появится скоро в его очередном ежегодном докладе, который должен быть представлен в соответствии с новым федеральным законом, в том числе и председателю областного суда.