Общество

Более 500 книг передали Красногородской районной библиотеке активисты ОНФ

В Псковской области продолжается реализация проекта ОНФ «Книжная помощь», запущенного в преддверии Дня дарения книг. На этот раз активисты Народного фронта посетили Красногородскую районную библиотеку. По традиции приехали не с пустыми руками: более 500 книг пополнят книжный фонд библиотеки, рассказали Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения ОНФ.

Оказать такую масштабную книжную помощь помог «штаб помощи сельским библиотекам», открытый в Санкт-Петербурге в феврале 2021 года. Нового поступления книг с нетерпением ждали жители района. Ведь, по словам сотрудников библиотеки, спрос на книги большой, а обновляется книжный фонд очень редко.

«Такого обилия книг мы не видели давно. Читатели будут очень довольны, потому что теперь книги можно выбрать на все вкусы. Это и литература для детей, и фантастическая литература, и книги по отраслям знаний. Такие дары мы рады получать. Большое спасибо всем, кто приложил руку к этому доброму делу», – поделилась библиотекарь Красногородской районной библиотеки Валентина Иванова.

Книги распределят и в три сельских филиала библиотеки. Особенно в укомплектовании нуждается сельская модельная библиотека.

«Наши партнеры особое внимание уделяют состоянию книг и их актуальности. Главная задача проекта состоит в том, чтобы даже в самых отдаленных районах появлялись новые книги в хорошем качестве, с яркими картинками и непомятыми страницами», – отметил руководитель регионального исполкома ОНФ в Псковской области Виктор Остренко.

Напомним, в феврале общественники передали первую партию книг в Печорскую районную библиотеку.