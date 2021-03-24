Количество операций по SberPay в Интернете растет на 10-15% ежемесячно

Россияне стали чаще оплачивать покупки и услуги в сети Интернет через новый сервис оплаты SberPay, запущенный Сбером летом прошлого года. Количество операций с использованием этой технологии растет каждый месяц на 10-15% и достигло 1 млн операций за февраль. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.
Сбер продолжает расширять партнерскую сеть. На сегодняшний день к сервису присоединились более 56 тысяч компаний, среди которых World Class, Hoff, а также СберМаркет, СитиМобил, Самокат, СберПрайм и другие компании и сервисы экосистемы Сбера.
SberPay предлагает серьезные преимущества для бизнеса – его использование повышает конверсию в покупку. Каких-то дополнительных настроек для его подключения со стороны партнера не требуется.