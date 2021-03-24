Общество

Количество операций по SberPay в Интернете растет на 10-15% ежемесячно

Россияне стали чаще оплачивать покупки и услуги в сети Интернет через новый сервис оплаты SberPay, запущенный Сбером летом прошлого года. Количество операций с использованием этой технологии растет каждый месяц на 10-15% и достигло 1 млн операций за февраль. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.

Сбер продолжает расширять партнерскую сеть. На сегодняшний день к сервису присоединились более 56 тысяч компаний, среди которых World Class, Hoff, а также СберМаркет, СитиМобил, Самокат, СберПрайм и другие компании и сервисы экосистемы Сбера.

«В период пандемии россияне стали чаще отдавать предпочтение оплате покупок и услуг в интернете. В прошлом году мы запустили новый сервис — SberPay. Количество сайтов, где возможно оплатить покупку или услугу с помощью SberPay, с момента запуска увеличилось с 300 до 56 тысяч. Сервис не только позволяет оплачивать покупки онлайн, но совершать оплату значительно быстрее, не тратя время на ввод номера телефона или реквизитов карты. Использование сервиса еще и безопасно, так как данные не передаются на сторонние сайты», - рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев.

SberPay предлагает серьезные преимущества для бизнеса – его использование повышает конверсию в покупку. Каких-то дополнительных настроек для его подключения со стороны партнера не требуется.