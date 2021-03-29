Общество

Генпрокуратура сообщила о росте коррупции в России

Количество коррупционных преступлений в январе-феврале 2021 года выросло на 11,8%, почти половина из них связана со взяточничеством, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал правовой статистики Генпрокуратуры РФ.

В сравнении с предшествующим годом на 11,8% увеличился массив преступлений коррупционной направленности (с 6,3 тысячи до 7,1 тысячи). В их структуре на факты взяточничества приходится около половины выявленных преступлений (3,5 тысячи), относительно января-февраля 2020 года их число возросло на 21,1%, говорится в сообщении.

При этом отмечается, что в каждом третьем случае размер взятки не превышал 10 тысяч рублей. В тройку регионов с наибольшим количеством выявленных фактов мелкого взяточничества вошли Башкортостан, Москва и Краснодарский край.

В целом, согласно опубликованным данным, за два месяца 2021 года число экономических преступлений выросло незначительно - на 1%. Но в структуре преступности их удельный вес увеличился с 7,8% до 8,3%. Больше 7,5 тысячи преступлений экономической направленности совершены в крупном и особо крупном размере. Это около 30% от всех преступлений данной категории.

Материальный ущерб на этапе предварительного расследования оценивается в 65,3 миллиарда рублей.