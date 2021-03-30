Общество

Псковичам расскажут, как разделить имущество после развода

Очередную онлайн-встречу по актуальным правовым вопросам проведет 31 марта Псковское региональное отделение Ассоциации юристов. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в организации, на этот раз адвокат расскажет о том, как разделить имущество после развода.

В ходе лекции ее участники услышат ответы на вопросы:

Какое имущество является совместно нажитым и подлежащем разделу?

Когда начинать раздел совместно нажитого имущества?

Как делится совместно нажитое имущество?

Какие имеются способы раздела совместно нажитого имущества?

Что будет, если не делить совместно нажитое имущество?​

Встреча состоится 31 марта в 14.00 на площадке ZOOM. Мероприятие проводится совместно с Центром социальной, деловой и правовой информации Псковской областной научной библиотеки. Трансляция видеовстречи будет идти также в группе «ВКонтакте».

Встречу проведет адвокат Псковской областной коллегии адвокатов, председатель Совета молодых юристов Псковского отделения АЮР Александр Мухин. Вопросы юристу можно задать по телефону 8(953) 235-67-67.