Общество

Михаил Ведерников распорядился привести территорию порховской поликлиники в нормативное состояние

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в рамках рабочей поездки в Порховский район совершил внеплановую проверку деятельности поликлиники, которая входит в состав Порховской межрайонной больницы. Вместе с главой региона учреждение посетил и председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации.

В первую очередь, глава региона обратил внимание на запущенное состояние автомобильной дороги и прилегающей территории. «Учитывая статус медучреждения, это недопустимо», - заметил Михаил Ведерников и поручил руководству администрации района подготовить проект по приведению территории в нормативное состояние. Губернатор заверил, что региональная власть окажет необходимую поддержку в его реализации.

Губернатор прошел по территории медицинского учреждения, ознакомился с современным оборудованием, которое установлено в поликлинике. В рамках визита он обсудил с медиками условия работы, меры по стимулированию молодых специалистов.

Особое внимание глава региона уделил работе по вакцинации населения Порховского района от новой коронавирусной инфекции. Он зашел в прививочный кабинет и кабинет врачебного осмотра, где обсудил со специалистами особенности прохождения вакцинации. Михаил Ведерников поручил муниципальным властям провести более активную работу с руководством организаций и предприятий района по вопросу вакцинации персонала.