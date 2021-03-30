Общество

Михаил Ведерников пообещал гранты районам за оперативное принятие новых правил благоустройства

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников анонсировал выделение грантов районам, которые первыми разработают и примут новые правила благоустройства, в том числе дизайн-код. Об этом он заявил на совещании с руководителями муниципальных образований по вопросу обеспечения чистоты и опрятного внешнего вида населенных пунктов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.

Так, за первое место будет предоставлен грант в размере 1 млн рублей, за второе — 500 тысяч рублей, за третье — 300 тысяч рублей. Эти средства муниципалитеты смогут направить на те цели, которые посчитают приоритетными. Подобная поддержка, по словам Михаила Ведерникова, должна способствовать быстрому принятию новых нормативно-правовых актов.

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В рамках своего выступления губернатор обратил внимание глав муниципалитетов на актуальность принятия новых правил благоустройства как качественно нового подхода к обеспечению чистоты и приятного внешнего вида населенных пунктов региона.

«У нас есть колоссальное историко-культурное наследие, богатые традиции. Опыт последних лет однозначно показывает, что туризм для Псковской области — одна из наиболее перспективных составляющих региональной экономики. Чтобы корректно реализовать этот потенциал в интересах жителей региона, необходимо соблюдать несколько принципиально важных элементов благоустройства», — заметил глава региона.

В качестве положительного примера губернатор привел Москву. Мегаполис еще недавно утопал в хаотичной и безвкусной рекламе, но власти провели серьезную работу. Теперь столица России — один из красивейших городов мира.

Для приведения в порядок внешнего вида города, по мнению Михаила Ведерникова, необходимо двигаться поэтапно. «Два года назад вместе с главой администрации Пскова Александром Братчиковым мы начали эту работу в областной столице. К настоящему времени разработана нормативно-правовая база, утвержден дизайн-код, проведена большая работа по демонтажу незаконной рекламы, заканчивается переходный период, в течение которого предприниматели должны согласовать все свои рекламные вывески», — подчеркнул Михаил Ведерников и добавил, что благодаря усилиям сити-менеджера город значительно преобразился.

Завершая выступление, он отметил, что опыт Пскова должен быть тиражирован на всей территории Псковской области, в первую очередь, на Великие Луки и крупные туристические центры: Пушкинские Горы, Печоры. Михаил Ведерников поручил разработать соответствующую нормативно-правовую базу до конца мая, после чего начнется переходный период для владельцев стационарных объектов.

О проделанной работе в областном центре доложил руководитель городской администрации Александр Братчиков. Он отметил, что новые правила благоустройства разработаны по поручению губернатор, документ также прошел процедуру публичных слушаний. В правила благоустройства включили ряд новых разделов, в их числе — правила проведения земляных работ, озеленения, создания доступной среды для маломобильных граждан и многое другое. В приложение к правилам благоустройства входит дизайн-код, который включает в себя правила размещения вывесок с графическим сопровождением, праздничное и событийное оформление города. При этом в Пскове после изучения опыта других регионов было применено зонирование — требования к предпринимателям в историческом центре жестче, чем в спальных районах.

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В рамках разработки своих правил благоустройства губернатор рекомендовал районам отталкиваться от специфики населенных пунктов, направления туристических потоков и расположения достопримечательностей.