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Общество

91 новый случай коронавируса выявлен в Псковской области за 1 апреля

01.04.2021 23:51|ПсковКомментариев: 0

91 новый случай коронавируса выявлен в Псковской области при 64 выздоровевших за минувшие сутки, 1 апреля. Об этом на свое Instagram-странице сообщил губернатор Михаил Ведерников.

«К сожалению, еще двое умерли от коронавируса. Приношу искренние соболезнования родным и близким. Несмотря на рост строки смертности, в Псковской области показатель летальности от COVID-19 составляет 0,7% (в среднем по СЗФО - 2,7%, по стране - 2,2%). Спасибо нашим медикам, которые упорным трудом ежедневно спасают жизни», - написал глава региона, комментируя актуальную статистику по коронавирусу.

Согласно представленным губернатором данным, всего с начала пандемии в Псковской области проведено 316 933 исследований на COVID-19, из них 1133 на прошедшие сутки. Общее количество выявленных случаев на 1 апреля достигло 34 523, количество выздоровевших – 23 591.

Количество летальных случаев – 246.

За минувшие сутки новые случаи коронавируса выявлены в 17 муниципалитетах из 26. Лидерами прироста стали Псков (+28) и Великие Луки (+13) , а также Островский и Дедовичский районы (+10 в каждом).

Теги: #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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