Общество

Еще два человека умерли из-за коронавируса в Псковской области

Еще два случая смерти из-за коронавируса зафиксировано в Псковской области. Об этом сообщает официальный телеграм-канал региона. Таким образом, общее число летальных исходов от COVID-19 увеличилось до 246.

Напомним, 31 марта в Псковской области было отмечено 89 новых случаев коронавирусной инфекции при 111 выздоровевших. Всего проведено 315 800 исследований (1125 за сутки), подтвердились 34 432 случая коронавируса (+89), выздоровели 23 527 человек (+111).

Ранее губернатор Михаил Ведерников, ссылаясь на прогноз специалистов, сообщил, что статистика смертности от коронавируса в Псковской области будет высокой еще 2-3 недели.

Статистика по муниципальным образованиям: