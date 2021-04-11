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Общество

В Пскове частников призывают содержать свои территории в чистоте

12.04.2021 09:58|ПсковКомментариев: 0

Депутат Псковской городской Думы по округу № 12 Григорий Стороненков по итогам субботника направит письмо в контрольное управление городской администрации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ. 

На выходных жители вышли на уборку территории от улицы Ижорского Батальона, 15 до сетевого магазина. В мероприятии принял участие и сам депутат Григорий Стороненков.

Он заявил, что планирует направить письмо в контрольное управление администрации города Пскова с просьбой воздействовать на владельцев частных территорий вдоль пешеходной дорожки, ведущей к сетевому магазину. По его словам, владельцы должны содержать свои территории в чистоте.

Добавим, следующий субботник в микрорайоне планируют провести 17 апреля.

Теги: #благоустройство #субботник #частная собственность
Источник: Псковская Лента Новостей
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