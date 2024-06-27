Общество

Игорь Иванов возглавил профсоюзную делегацию Псковской области на форуме регионов Беларуси и России

Председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов возглавляет профсоюзную делегацию региона на форуме регионов Беларуси и России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в облсовпрофе.

Фото здесь и далее: Псковский облсовпроф

Профсоюзные активисты, руководители профсоюзных учреждений и областных отраслевых организаций профсоюзов принимают участие в форуме регионов Беларуси и России в Витебске, Полоцке и Новополоцке 27 и 28 июня. Информация о профсоюзных учреждениях отдыха и оздоровления представлена на объединенном стенде Псковской области.

Основная тема Форума в этом году - роль межрегионального сотрудничества в построении инновационной экономики Союзного государства. В форуме принимают участие руководители органов государственной власти, представители деловых кругов.