Общество

Ещё один дом в Печорах готов перейти под управление «Нового квартала»

Ещё один дом в Печорах готов перейти под управление управляющей компании «Новый квартал», сообщили Псковской Ленте Новостей в компании.

Фото здесь и далее: УК «Новый квартал»

«Мы провели ряд встреч с жильцами, обсудили накопившиеся у них вопросы. В настоящее время большинство собственников уже проголосовали за смену управляющей компании, сейчас ведётся подготовка всей необходимой документации для оформления», – рассказали в «Новом квартале».

Напомним, подобные решения принимаются на общедомовом собрании, инициатором которого может выступить любой собственник. Голосование, как правило, проходит в очно-заочной форме, после подсчёта голосов подписывается протокол, и документы передаются в комитет по строительному и жилищному надзору. После внесения в лицензиат новая управляющая компания вступает в свои законные права.

«Встречи с людьми — необходимая составлявшая работы управляющей компании "Новый квартал". Это необходимо для синхронизации деятельности УК и собственников, решения возникающих вопросов, улучшения содержания общего имущества», – уточнили в организации.