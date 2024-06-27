Общество

О внедрении цифрового профиля пациента в Псковской области рассказал Виталий Рахманов

Цифровой профиль пациента планируют внедрить в Псковской области. Что это такое и как с этим работать, рассказал начальник управления цифрового развития и связи правительства Псковской области Виталий Рахманов в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«Интерес весь в том, что не просто пациента, а будущего пациента. То есть обычный недообследованный человек. На основании его образа жизни, предпочтений, пристрастий формируются его варианты развития с точки зрения здоровья. В том числе диспансеризация будет туда входить». - сказал Виталий Рахманов.

Сервис будет подсказывать, какие анализы нужно сдавать, записывать к врачу при необходимости.

«Это позволит освободить время и мысли о своем здоровье, чтобы кто-то позаботился о нас заранее, причем зная о нас определенную информацию», - добавил начальник управления.