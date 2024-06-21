Культура

Умер американский актер Билл Коббс

Американский актер Билл Коббс, известный своими работами в таких фильмах как «Телохранитель», «Клан Сопрано» и «Ночь в музее: Секрет гробницы», скончался на 91-м году жизни в Калифорнии, это следует из сообщения его семьи, размещённом в соцсети Facebook*.

«С прискорбием сообщаем о кончине Билла Коббса. Во вторник, 25 июня, Билл мирно скончался в своем доме в Калифорнии. Любимый спутник жизни, старший брат, дядя, приемный родитель, крестный отец и друг, Билл недавно счастливо отпраздновал свой 90-й день рождения в окружении близких людей», - говорится в сообщении.

Коббс дебютировал в кино в 1974 году в боевике «Захват поезда Пелэм 1-2-3» и снялся в более чем 70 фильмах, в том числе «Их поменяли местами» (1983), «Клуб "Коттон» (1984), «Телохранитель» (1992), «Ночь в музее» (2006) и «Ночь в музее: Секрет гробницы» (2014), а также таких телесериалах как «Клан Сопрано» и «Звёзный путь: Энтерпрайз», пишет РИА Новости.

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