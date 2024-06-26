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Спорт

Баскетболисты псковской спортшколы присоединились к марафону «Сила России»

27.06.2024 12:06|ПсковКомментариев: 0

Баскетболисты псковской спортшколы «Ника» присоединились к марафону «Сила России». Главная цель спортивного марафона — объединять людей по всей стране через спорт и здоровый образ жизни. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе реготделения партии «Единая Россия».

Фотографии: пресс-служба регионального отделения «Единой России»

Открытая тренировка по баскетболу прошла в Пскове в Доме спорта. Баскетболисты спортшколы «Ника» продемонстрировали свое мастерство владения мячом и показали различные упражнения, которые помогают им добиваться хороших результатов в этом виде спорта.

«У нас началась межсезонная подготовка. Сегодня отрабатывали передачи, взаимодействие, ускорение. Упор сделали на базовую физическую подготовку с элементами баскетбола. Сейчас тренировки проходят пять дней в неделю по два раза в день. В школе несколько баскетбольных команд, в которых дети распределены по возрасту», – отметил тренер. Он подчеркнул, что коммуникация в команде идет не только на площадке и, но и вне ее. Самое главное, чтобы дети не были на улице, а ходили в секции, занимались спортом», – сказал тренер-преподаватель по баскетболу спортивной школы «Ника» Владимир Иванов.

Ни для кого не секрет, что все спортсмены, в том числе и баскетболисты, имеют хорошее и всестороннее физическое развитие. Чтобы обладать преимуществом перед соперниками в этой игре, необходимо развивать силу, скорость, выносливость, ловкость и координацию движения. Кроме того, тренировки по баскетболу обучают командной работе и укрепляют здоровье.

Как отметил тренер, баскетбол – это не просто спорт. Это замечательный инструмент для развития физического здоровья, умственных способностей, социальных навыков и дисциплины у детей. Кроме того, баскетбол – это динамичная игра, которая требует хорошей координации движений и выносливости. Поэтому тренировки по баскетболу для детей включают в себя упражнения на развитие общей физической подготовки, координации, скорости и гибкости.

Интенсивность тренировок регулируется в зависимости от возраста и физического состояния ребенка. Основной акцент на детских тренировках делается на освоении базовых навыков: ведение мяча, передача, бросок в корзину, оборона и атака. Также уделяется внимание правильной технике выполнения этих действий. Это помогает избегать травм и способствует более быстрому прогрессу в обучении.

Помимо этого, тренеры объясняют детям правила игры и учат основам тактики. Все это происходит в игровой форме, чтобы процесс обучения был интересным и не вызывал у детей отторжения.

Баскетбол — это командная игра, и одним из ключевых навыков, который должен развиваться на тренировках, является умение работать в команде. Это включает в себя как обучение передачам и взаимодействию с партнерами во время игры, так и развитие коммуникативных навыков вне спортплощадки. На тренировках детей учат уважению к соперникам, способности слушать и понимать тренера, а также развивают навыки взаимодействия с партнерами по команде. Чем больше ребенок получает удовольствия от занятий, тем больше у него мотивации продолжать заниматься этим видом спорта.

Наконец, главная задача тренировок - воспитать у ребенка любовь к спорту и культуру физической активности. Именно поэтому важным элементом занятий с детьми является создание позитивной атмосферы и поддержка интереса к игре.

Напомним, летний Всероссийский спортивный марафон «Сила России» проходит с 1 июня по 10 августа и включает в себя проведение различных спортивных мероприятий, тренировок, зарядок и мастер-классов с известными спортсменами. Главная цель марафона – популяризация спорта, здорового образа жизни. Поддержка спорта и популяризация здорового образа жизни являются одним из ключевых направлений Народной программы «Единой России», с которой партия победила на выборах в Госдуму. Ее реализация запланирована с 2021 по 2025 год. В рамках марафона каждый желающий может принять участие в бесплатных занятиях по различным видам спорта. Более 1100 площадок по всей стране уже начали свою работу. Зарегистрироваться на мероприятия можно на сайте «Сила России».

Теги: #Единая Россия
Источник: Псковская Лента Новостей
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