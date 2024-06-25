Политика

Законодательные органы Псковской и Могилёвской областей заключили соглашение о сотрудничестве на Форуме регионов Беларуси и России

Соглашение о сотрудничестве заключили Псковское областное Собрание депутатов и Могилевский областной Совет депутатов – церемония подписания документа состоялась в Полоцке на площадке XI Форума регионов Беларуси и России, который проходит 27-28 июня. Подписи под соглашением поставили спикер регионального парламента Александр Котов и белорусский руководитель законодательного органа Александр Горошкин, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного Собрания.

Фотографии: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Соглашение направлено на развитие и расширение межпарламентских связей, укрепление сотрудничества в сфере нормотворческой и депутатской деятельности, а также деятельности аппаратов законодательных органов. В тексте подписанного соглашения отмечается взаимная заинтересованность в последовательном углублении, укреплении и расширении связей между двумя региональными парламентами. Депутаты намерены обмениваться текстами нормативных правовых актов, аналитическими материалами и планами законотворческой деятельности. Кроме того предусматривается проведение совместных конференций и семинаров, а также налаживание прямых контактов между комитетами и комиссиями законодательных органов.

«У Псковской области исторически сложились дружественные связи с регионами Республики Беларусь, налажен обмен опытом в разрешении схожих проблем. У наших народов общая история, традиции, культура, что создаёт благоприятные условия для развития успешного сотрудничества между территориями», - прокомментировал договорённость о добрососедском парламентском сотрудничестве Александр Котов.

Спикер напомнил, что в 2018 году Псковское областное Собрание депутатов подписало соглашение с Витебским областным Советом депутатов. «Уверен, новое соглашение станет не только прекрасным фундаментом для взаимодействия в вопросах законотворческой работы, но и основой для дружеских отношений», - подытожил Александр Котов.

Добавим, что в этом году Псковское областное Собрание депутатов также заключило соглашение о межпарламентском сотрудничестве с Херсонской областной Думой.