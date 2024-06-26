Восемь золотых медалей привезли псковички с Summer Fest в Москве, он состоялся в прошедшие выходные в Измайловском парке. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили тренеры псковских спортсменок.
Псковскую область представляли спортсмены Центра воздушной гимнастики и пилонного спорта «Вики Спорт».
По итогам соревновательных дней спортсменки привели 8 золотых, 2 серебряные и одну бронзовые медали:
- золотая медаль — Лариса Васильева, спортивный пилон , любители , 40+;
- золотая медаль — Ксения Васильева, спортивный пилон , профессионалы , 15-17 лет;
- золотая медаль — Вероника Новик, артистический пилон , начинающие , 12-14 лет;
- серебряная медаль — Олеся Султанова, артистический пилон, любители , 10-11 лет;
- золотая медаль — Александра Григорьева, артистический пилон , любители , 10-11 лет;
- золотая медаль — Анастасия Захарова, артистический пилон , любители , 12-14 лет;
- золотая медаль — Валерия Тимофеева, артистический пилон , профессионалы , 10-11 лет;
- золотая медаль —Полина Ложкина, артистический пилон , профессионалы , 18-29 лет;
- золотая медаль — Вероника Новик, Александра Григорьева, Анастасия Захарова, Олеся Султанова, артистический пилон, группа, начинающие 10-14 лет;
- бронзовая медаль — Кристина Короткова, артистическое воздушное кольцо, начинающие , 7-9 лет;
- серебряная медаль — Вероника Желенговская, артистическое воздушное кольцо , начинающие, 10-11 лет.
Главный тренер сборной команды — Виктория Тренина.