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Спорт

Восемь золотых медалей привезли псковички с Summer Fest в Москве

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Восемь золотых медалей привезли псковички с Summer Fest в Москве, он состоялся в прошедшие выходные в Измайловском парке. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили тренеры псковских спортсменок. Псковскую область представляли спортсмены Центра воздушной гимнастики и пилонного спорта «Вики Спорт». По итогам соревновательных дней спортсменки привели 8 золотых, 2 серебряные и одну бронзовые медали: золотая медаль — Лариса Васильева, спортивный пилон , любители , 40+;

золотая медаль — Ксения Васильева, спортивный пилон , профессионалы , 15-17 лет;

золотая медаль — Вероника Новик, артистический пилон , начинающие , 12-14 лет;

серебряная медаль — Олеся Султанова, артистический пилон, любители , 10-11 лет;

золотая медаль — Александра Григорьева, артистический пилон , любители , 10-11 лет;

золотая медаль — Анастасия Захарова, артистический пилон , любители , 12-14 лет;

золотая медаль — Валерия Тимофеева, артистический пилон , профессионалы , 10-11 лет;

золотая медаль —Полина Ложкина, артистический пилон , профессионалы , 18-29 лет;

золотая медаль — Вероника Новик, Александра Григорьева, Анастасия Захарова, Олеся Султанова, артистический пилон, группа, начинающие 10-14 лет;

бронзовая медаль — Кристина Короткова, артистическое воздушное кольцо, начинающие , 7-9 лет;

серебряная медаль — Вероника Желенговская, артистическое воздушное кольцо , начинающие, 10-11 лет. Главный тренер сборной команды — Виктория Тренина.