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Польша и страны Балтии призвали ЕС построить линию обороны длиной 700 км

Польша, Литва, Латвия и Эстония призвали Европейский союз выделить деньги на строительство 700-километровой линии обороны на границе с Россией и Белоруссией, передает агентство Reuters со ссылкой на письма глав четырех стран руководству ЕС.

«Создание системы оборонной инфраструктуры вдоль внешней границы ЕС с Россией и Белоруссией позволит решить острую и насущную необходимость защитить ЕС от военных и гибридных угроз. <...> Масштаб и стоимость этого совместного проекта требуют целенаправленных действий ЕС для его политической и финансовой поддержки», — говорится в послании.

Некоторые дипломаты ЕС оценили стоимость строительства такой наземной линии обороны примерно в 2,5 миллиарда евро, пишет РИА Новости.

В письме уточняется, что планировать и возводить укрепления необходимо в координации с НАТО и военными требованиями альянса.

Премьер-министр Польши Дональд Туск в середине мая анонсировал большой проект по укреплению восточной границы страны — программу «Восточный щит». Ее планируется реализовать в 2024-2028 годах за 10 миллиардов злотых (2,5 миллиарда долларов). Позднее Туск сообщил, что к программе присоединятся страны Балтии. Она включает подготовку к обороне приграничных территорий, создание системы обнаружения, предупреждения и сопровождения за счет формирования сети базовых станций, логистических узлов, сети бункеров/тайников для систем поражения и развитие инфраструктуры противодействия беспилотным системам.

Как отмечал Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону, западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем. Президент подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла.