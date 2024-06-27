Общество

Россияне будут больше платить за авиабилеты

По данным Ассоциации туроператоров России, с начала этого года цены на авиабилеты в эконом-классе выросли на 20%. Эта информация была опубликована в Telegram-канале ведомства. Также сообщается, что с 11 по 17 июня стоимость авиабилетов увеличилась на 3,7%.

Кандидат экономических наук, эксперт аналитического центра университета «Синергия» Екатерина Федюкович в беседе с RuNews24.ru рассказала о причинах такого роста цен на перелеты.

«Цены на авиабилеты неуклонно растут, и в этом нет ничего удивительного. Закон рынка: чем выше спрос, тем выше цены. Плюс происходит постепенное сокращение авиапарка, плюс растет инфляция. В итоге мы видим рост цен. Насколько еще могут вырасти цены, сказать трудно. Такой прогноз – это как пальцем в небо. Рост будет, но угадать величину невозможно. Есть огромное количество факторов, в том числе связанных с действиями государства. Действия этих факторов спрогнозировать не всегда удается», - высказалась эксперт.

Добавим, что средняя цена за полёт протяжённостью 1000 км внутри России составила 7015 рублей, в то время как в 2023 году она составляла 6649 рублей.

Цены также различаются в зависимости от региона. Например, в марте полёты из Республики Коми стоили в среднем 14 663 рубля, что на 42% больше, чем в прошлом году. Летать из Пензенской области стало дороже на 4%, а из Республики Марий Эл — на 25%.

Вместе с увеличением стоимости авиабилетов наблюдается рост цен на проживание в отелях. Номера в гостиницах с одной и двумя звёздами стали дороже более чем на 10%, в трёхзвёздочных отелях — на 12,3%. Размещение в отелях с четырьмя и пятью звёздами подорожало на 16,5%.

В санаториях цены на проживание выросли почти на 13%, а в домах отдыха и пансионатах — более чем на 13%.