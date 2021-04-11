Общество

Роспотребнадзор не допустит появления «британца» в Псковской области

Роспотребнадзор сделает все для того, чтобы не допустить занесения британского штамма коронавируса на территорию псковского региона. Об этом сообщил в интервью корреспонденту радио «Эхо Москвы» в Пскове руководитель ТУ Роспотребнадзора по Псковской области Александр Нестерук.

К настоящему времени в России выявлено более ста случаев британского штамма — в основном в крупных городах, его завезли с заграничных курортов. «У нас (в Псковской области — ред.) "британца" нет. Мы направляли на исследование более 200 проб, которые вызывали подозрение на этот счет, но британский штамм не выявлен», - сказал Александр Нестерук.

Если «британец» распространится, это, по его словам, может оказать негативное влияние на ситуацию по коронавирусу в Псковской области. «Мы-то меры, какие можем, принимаем, требуем с эстонских и латвийских гостей справку об обследовании на ковид, мониторим ситуацию по Печорскому району. Этот район наиболее уязвим, так как там проживает много лиц с двойным гражданством, которые свободно пересекают границу, но пока мы не видим, чтоб район выделялся в худшую сторону», - пояснил ТУ Роспотребнадзора по Псковской области.

«Держим ситуацию на контроле. Если возникнут какие-то проблемы, будем обследовать, направлять, чтобы не допустить "британца" в Псковскую область и вовремя пресечь его распространение», - заключил он.