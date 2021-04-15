Общество

Двойная башня волшебника появится в Пскове

Детское игровое оборудование установят на территории лесопарковой зоны у дома №56 на улице Яна Райниса в Пскова. Соответствующая информация размещена в Единой информационной системе в сфере закупок.

Образец игрового оборудования из конкурсной документации

Игровое оборудование, согласно техническому заданию, называется «Двойная башня волшебника». Это детский игровой комплекс из натуральной древесины, состоящий из двух крытых башен, соединенных подвесным тросовым мостом и снабженных двумя спусками (скатами), сеткой для лазания, панелью для лазания, вертикальным шестом со спиралью («пожарный спуск»), лестницей с поручнями и дополнительным сиденьем-гамаком. Вес комплекса - 2 592 кг.

Образец игрового оборудования из конкурсной документации

Начальная (максимальная) цена контракта - 3 млн 60 тысяч 685 рублей. Источник финансирования - внебюджетные средства.

Электронный аукцион состоится 27 апреля. Обустроить игровую площадку необходимо в течение 90 дней с даты заключения контракта.