Общество

Александр Козловский помог многодетной семье решить квартирный вопрос

Депутат Госдумы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский помог многодетной семье из Плюсского района в решении квартирного вопроса. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе депутата.

В рамках рабочей поездки в Плюсский район он вместе с депутатом областного собрания Геннадием Григорьевым посетил многодетную семью Левкевич, проживающую в деревне Должицы. Гости передали семье игрушки, канцтовары, наборы для творчества и семенной картофель, а также обсудили вопрос покупки новой квартиры.

Вера Левкевич воспитывает шестерых детей: старшей дочери Анне 13 лет, а младшему сыну Мирославу 1 год. Сейчас все проживают в однокомнатной квартире. Со временем семья выросла, назрел вопрос о расширении жилплощади. У Веры Левкевич есть средства маткапитала, однако их не хватает на покупку новой квартиры. За помощью она обратилась к Александру Козловскому.

«Мы знаем, что вы и фонд "Земляки" помогаете жителям нашей области, поэтому обратились к вам. Очень рады, что у нас все получилось», – сказала Ольга Жуковская, которая патронирует семью Левкевич.

Александр Козловский после рассмотрения обращения принял решение оказать материальную помощь. Совместно с фондом «Земляки» и партией «Единая Россия» он выделил семье недостающую сумму. Вера Левкевич поблагодарила парламентария за помощь в решении важного для ее семьи вопроса. «Постараюсь приехать на новоселье, хочется посмотреть, как вы обустроитесь», – сказал Александр Козловский.

В настоящее время идет оформление сделки купли-продажи трехкомнатной квартиры. Она располагается в том же доме, в котором в настоящее проживает семья Левкевич. С частичным косметическим ремонтом и покупкой мебели поможет соцзащита района и окружение семьи, сообщила начальник территориального отдела комитета по социальной защите Вера Ларионова.