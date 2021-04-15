Общество

Более 50 кубов мусора убрали чиновники с берега Псковы

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в пятницу, 16 апреля, принял участие в общерегиональном субботнике. Глава региона, представители аппарата администрации области и органов исполнительной власти очистили от мусора, веток и прошлогодней листвы берег реки Псковы у Гремячей башни и прилегающую к ней зеленую зону.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, убрать прилегающую к Гремячке территорию вышли около 160 человек. Они собрали более 50 кубометров мусора.

Глава региона подчеркнул, что внушительный и сложный участок побережья был убран достаточно оперативно. Бытового мусора, по его оценке, оказалось не так много, в основном трава, ветки деревьев, бревна, принесенные течением. Губернатор также напомнил, что всероссийский субботник намечен на 24 апреля. В Псковской области же весь апрель объявлен месяцем уборки, в течение которого территории во всех муниципалитетах приводятся в порядок.

«Мы стараемся много делать для того, чтобы наши города поселки были в надлежащем состоянии. Но, если будет грязно, то вся эта работа теряет смысл», - подчеркнул Михаил Ведерников, призвав всех жителей Пскова и других населенных пунктов региона принять участие в месячнике и следить за тем, чтобы никто не мусорил.

Сегодня к общерегиональному субботнику присоединились и все муниципальные образования. На уборку общественных пространств вышли около 23 тысяч человек. Планируется привести в порядок около тысячи территорий, из них 170 - в региональном центре. Это, в частности, побережье реки Великой у Снетогорского монастыря и в микрорайоне Промежицы, Парк выпускников у санатория «Череха», зеленые зоны в микрорайонах Любятово, поселке Родина, на улице Ипподромной, Текстильной и других.



В уборке улиц, скверов и прибрежных территорий принимают участие представители органов исполнительной власти области региона и подведомственных им учреждений, областного Собрания депутатов, представители силовых структур и общественных организаций, сотрудники муниципальных управляющих компаний и производственных предприятий, а также школьники, студенты и неравнодушные граждане.

Работа по подготовке мероприятия проведена при поддержке регионального оператора по обращению с ТКО - компании «Экопром». В муниципальные образования направлено более 30 тысяч спецпакетов для сбора мусора и более 20 единиц техники для их транспортирования на объекты размещения отходов Псковской области. В ряде районов уже проведены дополнительные субботники на территориях городских и сельских поселений.

Вопросы организации и проведения субботника согласованы с региональным управлением Роспотребнадзора.